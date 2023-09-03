3 сентября, 15:32

В Думу внесут законопроект о бесплатных лекарствах для некоторых категорий россиян по ОМС

Евгений Софронеев/ ТАСС
© Евгений Софронеев/ ТАСС

Среди них люди с низкими доходами, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в осеннюю сессию внесет на рассмотрение палаты законопроект о бесплатных лекарствах для определенных категорий россиян по полису обязательного медицинского страхования. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Осенью планирую внести в Госдуму законопроект, который предусматривает внедрение системы обязательного лекарственного страхования", - написал Чернышов.

По его словам, полностью бесплатно лекарства будут получать люди с низкими доходами, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями. Остальным гражданам, продолжил он, должна предоставляться скидка, размер которой зависит от группы лекарственного препарата или прав на льготы.

Как отметил депутат, затраты на лекарства будет компенсировать Фонд обязательного медицинского страхования.

"Это позволит обеспечить лекарствами всех нуждающихся россиян. Тем более что средний чек в аптеке в 2023 году уже вырос на 15% по сравнению с 2022-м", - заключил парламентарий. 

Теги:
РоссияЛДПРЧернышов, Борис Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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