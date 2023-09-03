Кириенко проверил в ЛНР выполнение поручения о комплектовании школьных библиотек

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что первая партия из предназначенных ЛНР 752 тыс. книг пришла в конце августа

ЛУГАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником проверил в одной из школ Луганска выполнение поручения о комплектовании школьных библиотек новых регионов.

"Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко побывали в Луганской школе-гимназии № 60. Прошлись по классам, осмотрели школьный музей памяти и славы, где бережно руками учеников и учителей собраны портреты "Бессмертного полка" их прадедов, воевавших за Родину в годы Великой Отечественной, и фотографии героев СВО", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. По его словам, Кириенко особенно интересовался, как выполняется поручение президента России Владимира Путина о комплектовании школьных библиотек новых регионов России художественной литературой по учебной программе.

Пасечник уточнил, что первая партия из предназначенных ЛНР 752 тыс. книг пришла в конце августа. "До 20 сентября в каждую без исключения школу поступит по 1 400 экземпляров классики и современных литературных произведений", - добавил он.

Помимо этого, Пасечник отметил, что теперь дети могут бесплатно с личного смартфона пользоваться электронными и аудиокнигами благодаря федеральной программе цифровизации школ, которая теперь активно реализуется и в ЛНР. "С этого учебного года "Литрес" станет доступен во всех школах ЛНР", - подчеркнул он.

2 августа президент России Владимир Путин объявил, что выделил из своего резервного фонда деньги, на которые будет напечатано более 2,5 млн книг для школьных и публичных библиотек новых регионов РФ. Глава государства также поручил бесплатно подключить эти библиотеки к электронным сервисам, где хранятся произведения отечественной литературы.