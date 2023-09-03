Во Львовской области снесли памятник советскому солдату

В военной администрации области сообщали, что с начала года в регионе снесено более 190 советских монументов и мемориальных досок

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Памятник советскому солдату снесен в Куликовской общине Львовской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

"В Куликовской общине на Львовщине упал памятник советскому солдату", - говорится в подписи к опубликованной фотографии снесенного монумента.

Во Львовской областной военной администрации ранее сообщали, что с начала года в регионе снесено более 190 советских памятников и мемориальных досок. Глава областной администрации Максим Козицкий 1 июля заявлял, что власти намерены избавиться от всех памятников советской эпохи до конца года.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году переименовано 9 859 географических названий и снесено 145 памятников, связанных с Россией.