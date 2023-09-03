3 сентября, 17:39

Собянин поздравил золотых медалистов Международной олимпиады по информатике

Награды получили Иван Пискарев из школы №2086 и Антон Степанов из лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников, получивших золотые медали на Международной олимпиаде по информатике, и их наставников.

"За информационными технологиями - будущее, наши ребята знают об этом не понаслышке. Московские школьники выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике", - написал мэр в своем Telegram-канале. Он пожелал школьникам дальнейших успехов.

Олимпиада, в которой участвовали команды из почти 90 стран, проходила в Венгрии. Иван Пискарев из школы №2086 и Антон Степанов из лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова получили награды. В финале они решали и программировали три алгоритмические задачи. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВенгрияМосква
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