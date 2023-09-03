3 сентября, 17:52
Военная операция на Украине

Пушилин наградил военных на артемовском направлении

Посмертно звание Героя ДНР присвоили гвардии капитану Дмитрию Лысову

ДОНЕЦК, 3 сентября. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин побывал на артемовском направлении и наградил военных.

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"Побывал у ребят 1-го армейского корпуса, воюющих на артемовском направлении. Большинство бойцов абсолютно героические. За стойкость и мужество, проявленные личным составом во время проведения боевых операций по освобождению Донецкой Народной Республики, наградил орденом Республики 3-й гвардейский отдельный батальон, а также вручил Золотую Звезду Героя ДНР командиру 58-го гвардейского отдельного батальона специального назначения", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин присвоил посмертно звание Героя ДНР гвардии капитану Дмитрию Лысову.

Помимо этого, врио главы республики отметил, что военная ситуация на этом направлении стабильно напряженная. "Самый горячий участок - на рубеже Клещеевка - Андреевка: регулярные атаки противника, в ответ - наши контратаки и по возможности улучшение позиций нашими ребятами", - подчеркнул он. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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