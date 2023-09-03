Школьники из РФ завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил ребят и отметил, что это доказывает эффективность системы выявления и поддержки талантов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Все четыре российских участника 35-й Международной олимпиады по информатике в Венгрии получили золотые медали, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Все российские участники получили золотые медали на 35-й Международной олимпиаде по информатике в Венгрии. Каждую страну представляли четыре школьника, прошедшие национальные отборы", - говорится в сообщении.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также поздравил ребят и отметил, что это доказывает эффективность системы выявления и поддержки талантов. "Продолжать подобную работу очень важно в условиях формирования технологического суверенитета страны, а также подготовки прорывных решений в информационных технологиях и других областях науки. От всей души поздравляю ребят и их педагогов с победой!" - приводятся в сообщении пресс-службы слова министра.

В состав российской сборной вошли: Иван Пискарев из московской школы № 2086, Антон Степанов из московского лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова", Гимран Абдуллин из лицея-интерната № 2 и Валерий Родионов из лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ города Казани.

Олимпиада проходит с 28 августа по 4 сентября, было проведено два тура, на каждый отводилось по пять часов. За это время необходимо было решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.

В новость внесена правка (21:51 мск) - передается с исправлением в первом абзаце, верно - олимпиады.