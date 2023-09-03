Metallica перенесла концерт в США из-за заражения вокалиста коронавирусом

Перенос мероприятия планируется на неделю

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Metallica перенесла на неделю свой воскресный концерт в штате Аризона, причиной стало заражение вокалиста Джеймса Хетфилда коронавирусом.

Группа на своей официальной странице в социальной сети X (ранее Twitter) заявила, что планирует сыграть перед поклонниками в Аризоне 9 сентября. "К сожалению, Джеймс заболел ковидом. Мы очень расстроены и сожалеем обо всех доставленных неудобствах", - говорится в сообщении.

В апреле этого года у группы вышел новый студийный альбом 72 Seasons. В его поддержку музыканты организовали двухлетнее мировое турне, которое, как ожидается, продлится до конца сентября 2024Перенос года.

Metallica - американская метал-группа, основанная в 1981 году. За свою карьеру коллектив выпустил 11 студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 58 млн экземпляров.