В Ленобласти пройдет молодежный образовательный форум "Ладога"

Участие в нем примут 750 человек со всех регионов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Молодежный образовательный форум "Ладога" пройдет с 4 по 10 сентября в Ленинградской области. Участие в нем примут 750 человек со всех регионов России, сообщили на сайте форума.

"В Ленинградской области в 15-й раз состоится молодежный форум "Ладога" платформы "Росмолодежь. События". Участниками форума станут 750 молодых людей со всех регионов России в возрасте от 18 до 35 лет: специалисты сферы туризма и логистики, эковолонтеры, архивисты, краеведы, библиотекари, сотрудники музеев, руководители и активные участники духовно-просветительских молодежных сообществ, молодые ученые и преподаватели вузов, представители автомототуризма, караванинга и "Волонтеры Победы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2023 году главными темами форума станут развитие внутреннего туризма и разработка туристских продуктов. Организаторы подготовили для участников несколько образовательных потоков (активный и приключенческий, культурно-познавательный, экологический и сельский, историко-патриотический, духовно-просветительский, научно-технологический и арктический туризмы), а также "Фабрику контента". По итогам форума будут разработаны мероприятия для регионов Северо-Западного федерального округа с целью сделать путешествия более интересными и доступными.

В рамках форума состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов, победители которого смогут получить до 1 млн рублей на развитие социально значимых проектов. Конкурс пройдет в 18 номинациях. Впервые будет представлен наставнический проект "Твой герой", направленный на адаптацию военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции, а также их включение в патриотическое воспитание молодежи.

Сквозными темами форума станут 80-летие блокады Ленинграда, "Серебряное ожерелье России".

Форум "Ладога" проводится с 2009 года, его организаторами выступают Комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно с Росмолодежью.