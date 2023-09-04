В школах и колледжах России пройдет внеурочное занятие "Разговоры о важном" о Дне знаний

Его рекомендуют провести в течение 30 минут в форме беседы с использованием игровых элементов и видеороликов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Внеурочное занятие "Разговоры о важном", посвященное Дню знаний, пройдет в российских школах и колледжах в понедельник, следует из материалов к занятию.

Его рекомендуется провести в течение 30 минут в форме беседы с использованием видеороликов и игровых элементов. Для него разработано шесть сценариев в зависимости от возраста учащихся с 1 по 11 класс, а также для студентов колледжей.

В начале учащимся покажут видеозапись встречи президента РФ Владимира Путина со школьниками на всероссийском уроке "Разговор о важном" 1 сентября. "В последующем обсуждении ребята узнают о традициях праздника, подготовятся к обсуждению традиций своей школы", - отмечается в материалах. В заключении занятия предполагаются ответы на вопросы и творческо-игровое задание.

Следующий такой урок под названием "Там, где Россия" пройдет 11 сентября и будет посвящен патриотизму и любви к Родине. Занятие, которое пройдет 18 сентября, будет посвящено 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, а 25 сентября - 30-летию избирательной системы России.

"Разговоры о важном" начались в школах РФ с 5 сентября 2022 года и проходят по понедельникам. Для каждого урока разработаны методические рекомендации, в которых описаны последовательность этапов занятия, содержательная часть, представлены вспомогательные материалы для учителей, инструкции для интерактивных заданий и так далее.