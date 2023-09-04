3 сентября, 21:06

В Госдуму вносят проект, разрешающий работать водителем лишь на основании российских прав

В пояснительных материалах сказано, что за последние годы в России остается неблагоприятной ситуация с аварийностью по вине водителей с иностранными правами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР вносит на рассмотрение палаты законопроект, разрешающий водителям осуществлять предпринимательскую и трудовую деятельности на транспортном средстве только на основании российского водительского удостоверения. Документ есть в распоряжении ТАСС, инициатором законопроекта выступил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

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На сегодняшний день закон "О безопасности дорожного движения" не позволяет работать в качестве водителя автобуса или такси с иностранными или международными правами. Однако такая деятельность разрешена гражданам Киргизии, а также гражданам государств, в которых русский язык закреплен в качестве официального.

Разработчики проекта предлагают исключить такое положение из закона. Таким образом, работать водителем будет разрешено исключительно на основании российских прав без какой-либо альтернативы.

Как отметили авторы в пояснительных материалах, в России за последние годы остается неблагоприятной ситуация с аварийностью по вине водителей с иностранными правами.

"Так, в 2021 году по вине таких водителей произошло 5 062 ДТП (+5,7%), в которых погиб 431 человек и были ранены 6 709 (+5,7%) человек. В 2022 году, по данным МВД, зафиксировано 43 тыс. ДТП по вине водителей-иностранцев. Также, по данным МВД, чаще всего виновниками ДТП являются граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Азербайджана", - подчеркивается в пояснительной записке. 

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