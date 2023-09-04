В Грузии начали проверять выхлопы автомобилей

На первом этапе контроль будет вестись в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави

ТБИЛИСИ, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники департамента по надзору за окружающей средой Минприроды Грузии приступили к проверке автомобилей на наличие выхлопных газов, объем которых превышает установленную норму вредных веществ. Соответствующий закон вступил в силу в понедельник.

Представители Минприроды в ходе патрулирования на дорогах будут проверять машины вне зависимости от того, прошли ли они до этого обязательное периодическое техническое инспектирование, или нет. Поправки в Кодекс административных правонарушений Грузии были приняты парламентом в июле 2023 года.

Контроль выхлопов автомобилей на первом этапе будет вестись в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави. Согласно новому закону, за превышение содержания вредных веществ физическое лицо будет оштрафовано на 100 лари (более $38), а юридическое лицо - на 500 лари (около $194). За повторное нарушение физлица будут оштрафованы на 300 лари, а юрлица - на 1,5 тыс. лари. Третье нарушение для физических лиц будет караться штрафом в размере 600 лари, а для юридических лиц - штрафом в размере 3 тыс. лари.

Сегодня в Грузии коэффициент выхлопов для автомобилей, работающих на бензинном двигателе, должен составлять 0,6%. Как отметил председатель Ассоциации органов инспектирования автомобилей Грузии Важа Иорданишвили в беседе с ТАСС, некоторые автомобилисты при прохождении техосмотра, зная, что их машина выбрасывает вредные вещества в атмосферу, путем специальных добавок в топливо делают так, чтобы специалисты не заметили выхлопы. После получения удостоверения об успешном прохождении техосмотра они продолжают ездить по городу на неисправном автомобиле. "Естественно, нововведение, которое позволит представителям департамента по надзору за окружающей средой останавливать автомобили прямо на дороге в случае обнаружения выбросов, станет очень важным механизмом в деле борьбы за чистый воздух", - сказал Иорданишвили.

По его словам, сегодня многие автомобилисты и вовсе не проходят техосмотр. Им легче платить штрафы, чем тратить деньги на поддержание машины в исправном состоянии. "После того, как была осуществлена реформа, касающаяся технического инспектирования автомобилей, нам значительных результатов с точки зрения борьбы с выхлопами добиться не удалось. Сегодня в Грузии зарегистрированы примерно 1,6 млн автомобилей, из которых примерно 800 тыс. проходят периодическое техническое инспектирование. Владельцы остальных автомашин не делают этого. Им легче платить штрафы", - подчеркнул специалист.