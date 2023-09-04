В Москве прогнозируют дождь и понижение температуры

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, похолодание ожидается к концу недели

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Дожди в Москве во время рабочей недели прогнозируются только в среду. В начале недели погода будет августовской, в четверг температура понизится, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Комфортная августовская погода прогнозируется в начале недели, преимущественно без осадков в понедельник и вторник. Ночные температуры около 10 градусов, дневные - 21-23 градуса, это на 2,5 градуса выше нормы. По области во вторник вероятно повышение температуры до 25 градусов", - сказал он.

В среду меняется циркуляция. Ранее Вильфанд сообщал, что 6 сентября ожидается пониженное атмосферное давление, однако последние расчеты показали, что давление существенно не поменяется, оно будет выше нормы.

"Небольшие дожди прогнозируют только в среду, днем будет плюс 18-20 градусов, что соответствует многолетним значениям", - уточнил он.

Метеоролог добавил, что в четверг и пятницу ожидается понижение температуры, в Москве - 15-17 градусов, по области - до 20 градусов тепла.

"Заметно понизится ночная температура, ветер будет уже северный. Но солнце, которое будет в четверг, сгладит заток холодных воздушных масс. Существенных осадков не прогнозируется", - отметил он.