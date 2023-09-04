В некоторых регионах России ожидаются сильные дожди, грозы и град

Речь идет о Краснодарском и Ставропольском краях, Новосибирской и Томской областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ливни, грозы, град и усиление ветра ожидаются в нескольких регионах России в понедельник, 4 сентября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Краснодаре в понедельник температура понизится, днем будет около плюс 25-26 градусов, а затем опять повысится до плюс 28-30 градусов. Но в Краснодарском крае погода будет опасной. Сильный дождь, периодически переходящий в ливень, в отдельных районах будут потоки в горах скатываться в реки, будет переполнение уровня воды в реках", - сказал он.

Кроме того, в крае прогнозируется грозовая деятельность, град и ветер скоростью до 25 м/с. "На участке от Анапы до Сочи существует опасность формирования смерчей над морем. <...> Лучше на берег моря не выходить", - пояснил метеоролог.

Вильфанд добавил, что 4 сентября сильный дождь, град, гроза и ветер до 25 м/с также ожидаются в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. "В Ставропольском крае сильный дождь, гроза, шквалистый ветер до 23 м/с. Также сильный дождь, гроза и понижение температуры будут в Новосибирской, Томской областях. Сильно понизится температура в Оренбургской области, заморозки до минус 2 градусов", - уточнил он.