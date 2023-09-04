На Холмском перевале воссоздали бой советских воинов при освобождении южного Сахалина

Реконструкцию подготовили юнармейцы, холмские спортсмены, пограничники, специалисты отдела спорта и молодежной политики администрации Холмского района

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Масштабная историческая реконструкция событий августа 1945 года "Рубежи-1945", приуроченная ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, состоялась на Холмском перевале в южной части Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Во время представления был частично воссоздан бой подразделений 113-й стрелковой бригады, которые после штурма города Маока (ныне города Холмска) 20 августа 1945 года начали преследование отступающих японских частей по дороге Маока - Тойохара - Отомари", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Реконструкцию подготовили юнармейцы, холмские спортсмены, пограничники, специалисты отдела спорта и молодежной политики администрации Холмского района при содействии Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и пейнтбольного клуба Oldskullz.