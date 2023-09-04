Исследование показало, что более 90% подростков в РФ сталкиваются с цифровыми угрозами

Около 30% опрошенных несовершеннолетних рассказали, что испытывают недостаток информации о том, как на них реагировать, сообщили в Альянсе по защите детей в цифровой среде

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Свыше 90% подростков в России сталкиваются с цифровыми угрозами, среди которых самыми распространенными считаются фейки, мошенничество, игровая зависимость, интернет-зависимость и кибербуллинг. Об этом говорится в исследовании Альянса по защите детей в цифровой среде, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В ходе исследования было выявлено, что с цифровыми угрозами сталкиваются 96% подростков России", - сказано в исследовании.

Опрошенные, среди которых были сами подростки, учителя и родители, называют наиболее серьезными проблемами, связанными с угрозой личной безопасности детей, создание и распространение детской порнографии, вовлечение детей в криминальную деятельность и мошенничество в интернете.

Также 47% родителей и 48% преподавателей считают, что и технологические, и психологические проблемы являются в равной степени угрозами цифровой безопасности. В свою очередь более трети опрошенных подростков выразили мнение, что среди угроз цифровой безопасности преобладают психологические проблемы. "Подростки предпочитают блокировать или игнорировать контакты, от которых исходит угроза (24%). Учителя и родители считают самым эффективным способом беседы с ребенком (более 30%). Все три группы респондентов считают целесообразным обращение в полицию в ряде случаев", - отмечается в исследовании.

В то же время более 30% подростков обращаются за помощью к родителям и учителям только в исключительных случаях, а основными причинами, почему подростки не всегда рассказывают об угрозах, являются сложность с объяснением проблемы, боязнь порицания со стороны взрослых и стеснение.

Борьба и осведомленность

Согласно представленным данным, порядка 30% подростков испытывают недостаток информации о том, как реагировать на цифровые угрозы. В свою очередь среди родителей и учителей также высока доля тех, кто слышал о противоправном контенте, но мало о нем знает - 47% и 53%. "Подростки отмечают, что периодически или очень часто сталкиваются с такими проблемами, как дезинформация/фейки (41%) и мошенничество в интернете (29%), в то время как учителя и родители видят главную угрозу в формировании зависимости от интернета (42% и 62% соответственно) и игровой зависимости (39% и 60% соответственно)", - говорится в исследовании.

Кроме того, более 40% родителей и учителей считают, что государство должно занять более активную позицию в обеспечении безопасности детей в интернете, а главной мерой по повышению безопасности является контроль за контентом, в том числе на основании персональных данных. "Среди других возможных мер со стороны государства опрошенные выделяют усиление защиты персональных данных, борьбу с мошенничеством и проактивную блокировку контента", - заключили авторы исследования.

Альянс по защите детей в цифровой среде проводил в августе социологическое исследование по организации защиты детей и подростков от негативного воздействия интернета в России, в котором приняло участие более 2,4 тыс. человек с равной выборкой подростков, учителей и родителей.