Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в дни ВЭФ

Форум пройдет 10-13 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Погода во Владивостоке во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) 10-13 сентября будет преимущественно без осадков, сообщил ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков. Кратковременные дожди возможны только 11-12 сентября.

"Согласно предварительному долгосрочному прогнозу, серьезных ухудшений погоды в период проведения ВЭФ не ожидается. Будет преобладать погода без осадков. При этом 11-12 сентября возможно прохождение атмосферного фронта, который может принести кратковременные дожди", - сообщил Чулков.

В конце августа Приморский край и Владивосток пережили сильное наводнение. В столице Дальнего Востока вода подтопила несколько подвалов в социальных учреждениях, обрушила подпорные стены и спровоцировала сход грунта с косогоров. Число жителей Владивостока, попавших под аварийные отключения света из-за циклона, составило около 70 тыс.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.