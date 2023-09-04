Жителей Усть-Камчатского района предупредили о возможном пеплопаде

Людей попросили закрыть окна в домах, а при выходе на улицу пользоваться масками или марлевыми повязками

ТАСС, 4 сентября. Власти Усть-Камчатского района Камчатского края предупредили местных жителей о возможном выпадении пепла.

Об этом сообщили в Telegram-канале районной администрации.

"По спутниковым данным зарегистрирован подъем ветром ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч, сплошной полосой высотой до 3 км над уровнем моря протянулся на 110 км на восток от вулкана. Существует вероятность оседания пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района", - говорится в сообщении.

В администрации призвали жителей района в случае появления пепла закрыть окна в домах, а при выходе на улицу пользоваться масками или марлевыми повязками.