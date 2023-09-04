"Известия": более 1,6 тыс. русскоязычных жителей Германии столкнулись с дискриминацией

Чаще всего россияне страдают от вольного толкования антироссийских санкций ЕС, пишет газета

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. русскоязычных сограждан в Германии столкнулись с дискриминацией на национальной почве. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу немецкой правозащитной организации VADAR.

"С начала работы ассоциация VADAR отреагировала на множество писем и обращений от русскоязычных сограждан и оказала помощь в конкретных случаях дискриминации. Сейчас общее число обращений достигло 1 612, 428 из них были выделены для приоритетного рассмотрения ассоциацией и 105 из них получили статус правовой поддержки", - сообщили "Известиям" в организации.

На сегодняшний день в Германии находится около 6 млн русскоязычных жителей, однако после начала украинского кризиса в 2014 году соотечественники стали чаще ощущать давление со стороны властей и общественности, напряженная обстановка накалилась сильнее в 2022 году на фоне специальной военной операции. "Только в 2023 году было зарегистрировано 701 обращение. 171 из них рассматривается в приоритетном порядке и 46 получили статус правовой поддержки", - пишет газета со ссылкой на VADAR.

Большинство проживающих в Германии россиян страдают от слишком вольного толкования государственными чиновниками, сотрудниками компаний и банков антироссийских санкций Евросоюза. Так, например, у жителей конфискуют автомобили с российскими номерными знаками, закрывают банковские счета владельцам российских паспортов, а также гражданам ФРГ с русскими фамилиями в банках без видимых на то причин, рассказали "Известиям" в VADAR.

"В этих условиях посольство РФ в Берлине в марте 2022 года организовало специальный канал обратной связи с российскими соотечественниками. Он используется для сбора информации о случаях дискриминации и преследовании русскоязычных лиц, а также для оперативного реагирования на их обращения", - заключила газета.

Некоммерческая организация VADAR была создана в конце июня 2022 года в том числе с целью защиты русскоязычных граждан ФРГ от возможных проявлений дискриминации.