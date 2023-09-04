Вильфанд заявил, что прошедший август в России стал самым теплым с 1891 года

Лето 2023 года стало самым жарким в истории регулярных наблюдений в Северном полушарии, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Август в 2023 году оказался самым жарким на территории России по итогам наблюдений с 1891 года. Прошедшее лето также стало теплым в Северном полушарии, Северной Африке и Канаде, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пришел экспресс-анализ по итогам лета. Август в этом году в России оказался самым теплым за всю историю наблюдений, с 1891 года", - сказал он.

По данным Вильфанда, прошедшее лето стало самым жарким в истории регулярных наблюдений в Северном полушарии. Средняя летняя температура на территории азиатской части России в 2023 году также стала самой высокой. Кроме того, температура за лето оказалась самой высокой в Северной Африке и Канаде.

"Если говорить о всей России, то температура этим летом занимает третье место, теплее у нас было лето 2016 и 2021 годов. Добавлю, что явление Эль-Ниньо во второй половине года приведет к тому, что средняя глобальная температура повысится", - пояснил он.

Метеоролог уточнил, что сейчас в Росгидромете разрабатывается и рассчитывается прогноз на отопительный период (с октября по март включительно). Он будет выпущен в третьей декаде сентября.

В начале июля Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что во втором полугодии 2023 года с вероятностью 90% на Земле установится природный феномен Эль-Ниньо. Это явление происходит в среднем один раз в период от 2 до 7 лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана.