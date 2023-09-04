Красноярский музыкальный театр впервые поставит гастрономический спектакль

Участие в создании постановки принимает ресторанный комплекс "Беллини"

КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Гастрономический аудиоспектакль "Диалоги" для прослушивания в ресторанах впервые поставят в Красноярском музыкальном театре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Красноярский музыкальный театр в этом сезоне впервые готовит уникальную постановку - гастрономический аудиоспектакль "Диалоги". Спектакль делается вместе с известным в Сибири ресторанным холдингом "Беллини". Предполагается, что специально под спектакль будет разработано меню. Посетители ресторана будут через аудиоспектакль и блюда этого меню полностью погружаться в действие. Это сочетание театральности и гастрономии", - пояснили в пресс-службе.

Постановку спектакля готовит директор Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова Сергей Самодов. Главных героев озвучат актеры Красноярского музыкального театра. "Сейчас режиссер вместе с представителями нашего театра подбирает сами диалоги для будущего спектакля. Это будут разные диалоги из книг, пьес, фильмов", - пояснили в театре.

Красноярский музыкальный театр (до 2008 года - Красноярский театр музыкальной комедии) был основан в 1959 году. Театр несколько раз был лауреатом "Золотой маски". За сезон 1998-1999 годов эту награду получил актер театра Иван Корытов за спектакль "Инкогнито из Петербурга". В 2019 году дирижер театра Валерий Шелепов стал лауреатом "Золотой маски" за спектакль "Винил" в номинации "Оперетта - мюзикл/ Работа дирижера".