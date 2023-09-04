Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН

Кроме того, президент Турции намерен обсудить с российским лидером поставки зерна в Африку при участии Катара

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным жизнеспособность зерновой сделки с новыми условиями ООН. Об этом сообщил ТАСС источник в политических кругах в Анкаре.

"Безусловно, основной темой предстоящих переговоров в Сочи станет жизнеспособность прежней зерновой сделки. Лидеры детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции", - подчеркнул собеседник агентства.

В воскресенье газета Sabah сообщила, что в новом пакете предложений ООН есть положение о начале переговоров по снятию ограничений для российских производителей продовольствия, чьи активы блокированы Европой. Кроме того, ООН предлагает "начать работу по оценке ущерба поврежденным трубопроводам", по которым доставлялся аммиак. Переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT также в числе предложений всемирной организации. Они включают и шаги по решению проблем со страхованием российских судов, перевозящих продовольствие.

Ранее в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша информировали, что он направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с предложениями по восстановлению зерновой сделки.

На переговорах Путина и Эрдогана также будет обсуждаться вариант поставок российского зерна через Турцию в Африку при участии Катара. "Сценарий с поставками зерна из России в нуждающиеся страны Африки через Турцию при финансовой поддержке Катара будет на повестке дня президентов Эрдогана и Путина. Необходимо детальное рассмотрение такой возможности, после чего может быть принято какое-либо конкретное решение в рамках этой инициативы", - отметил источник.

31 августа в Москве состоялись переговоры глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана, которые обсудили в том числе зерновую сделку. В МИД РФ накануне встречи указали, что Лавров и Фидан намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны. Как сообщал ТАСС источник в турецком зерновом союзе, производители республики готовы к реализации этой инициативы. По его словам, начать переработку зерна в муку - это технический момент, нужна политическая воля, а поставки в Африку могут начаться уже осенью.

Поставки газа из РФ в Европу

Кроме того, на переговорах могут обсуждаться поставки российского природного газа из России в Европу через Турцию. "Наряду с зерновой сделкой, которая будет главной темой встречи президентов Эрдогана и Путина, могут обсуждаться и поставки газа из России в Европу через Турцию. Эта тема не менее важна, речь идет о проекте создания газового хаба на территории Турции", - отметил собеседник агентства.

В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botas и некоторых других поставщиков.

Президент РФ сообщил 29 июля, что тема формирования на территории Турции газового хаба остается на повестке дня. По его словам, проект предполагает создание площадки электронных торгов для поставок газа в Европу, учитывая растущую роль Турции как страны - транзитера газа на континент.