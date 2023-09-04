"Известия": зимний отдых за рубежом в 2023 году подорожает на 10-30%

Как отметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, выше всего стоимость будет на Новый год

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские туроператоры поднимут в октябре и ноябре цены на зимние заграничные туры на 10-30% по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Цены на выездном рынке будут зависеть от валютного курса и наличия авиаперевозки. Самая высокая стоимость традиционно будет на Новый год и в праздничные дни - в эти даты туры подорожают от 15% и выше. На внутреннем рынке ситуация складывается аналогичная - ближе к Новому году и праздничным датам стоимость размещения по России увеличится также от 15%", - сообщил "Известиям" вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Согласно данным туроператора "Интурист", стоимость туров за рубеж в зимний период по популярным направлениям увеличится в среднем на 25-30%, цены на путевки в Таиланд и Шри-Ланку вырастут в ноябре, в этот период там начинается высокий сезон, а в ОАЭ, на Мальдивах, Сейшелах и на Кубе - с октября. Кроме того, тариф на ближайшие заезды на октябрь в ОАЭ, Египте, на Мальдивах и на Кубе уже выше на 30%, чем в сентябре.

По информации Tez Tour, размещение туристов в зимний сезон будет дороже на 20-25%. Так, например, в ноябре цены туров на Мальдивах с перелетом без пересадок на 15-20% выше, чем в сентябре-октябре. Более доступные тарифы предлагаются со стыковками в Бахрейне, Абу-Даби, Маскате, их стоимость дешевле на 20-30%, чем перелеты прямыми рейсами. Отдых дорожает из-за роста цен на проживание, поясняют туроператоры. К примеру, отели Таиланда, расположенные на популярном острове Пхукет, уже проинформировали, что туры в этом сезоне будут на 25% дороже, сообщили газете в пресс-службе "Интуриста".

Отмечается, что большинство заказов у туроператоров в зимний период приходится на путешествия по России. "Спрос на наши курорты действительно растет. <...> Бронируют отдых от недели до 10-12 дней. Мы видим, что зимой растет интерес к отдыху на море, где за последние несколько лет улучшилась инфраструктура и номерной фонд, - добавил "Известиям" Юрий Барзыкин.

В этом году РСТ фиксирует существенное увеличение международных авиаперевозок, что способствует расширению доступных для россиян туристических направлений. Сейчас российские туристы могут добраться прямыми рейсами в 36 стран.