В Спасском районе Приморья отменили карантин по птичьему гриппу

Он действовал с 21 августа

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края отменили карантин по птичьему гриппу в Спасском районе, который был введен 21 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Карантин по гриппу птиц отменили в Спасском районе Приморья. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Олег Кожемяко. По словам руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Станислава Крушинского, карантин отменен на основании выполнения мероприятий по ликвидации вируса", - передает пресс-служба.

Уточняется, что после отстрела дикой птицы в Спасском районе циркуляция вируса отсутствует.

Очаг птичьего гриппа был выявлен в болотистой местности Спасского района в конце августа. Личные подсобные хозяйства не попадали в угрожаемую зону, поэтому домашняя птица не изымалась.