На Камчатке количество трудоустроенных врачей превысило количество уволившихся

За восемь месяцев 2023 года число уволенных врачей составило 90 человек, а на работу устроились 98 медиков

ТАСС, 4 сентября. Власти Камчатки отмечают положительную тенденцию в трудоустройстве врачей в региональные медицинские учреждения, сообщили ТАСС в правительстве региона. В текущем году соотношение трудоустроенных и уволившихся врачей стало положительным.

"В соотношении врачей, уволившихся из государственных учреждений, и трудоустроенных, в 2023 году наметилась положительная тенденция. Если за весь 2022 год система здравоохранения региона рассталась с 216 врачами при том, что удалось привлечь на работу 211 специалистов с высшим образованием, то за 8 месяцев текущего года число уволенных врачей составило всего 90 человек. При этом число трудоустроенных составило 98", - рассказал представитель правительства Камчатки.

Там добавили, что из 211 привлеченных в прошлом году врачей, 118 прибыли из других регионов. Также за год 387 средних медицинских работников были трудоустроены в учреждения здравоохранения, 65 из них прибыли из других субъектов. Тенденция соотношения уволенных и трудоустроенных работников среднего медицинского звена пока остается отрицательной, но работа на данном направлении ведется.

"Совместно с министерством образования края развивается система по подготовке к выбору будущей профессии школьников. Сейчас в трех школах созданы медицинские классы. На базе Камчатской краевой больницы организована клиническая кафедра Тихоокеанского государственного медицинского университета. Помимо традиционного взаимодействия с высшими учебными заведениями дальневосточного региона заключены соглашения о сотрудничестве по линии подготовки кадров с тремя вузами Северокавказского региона, которые уже показывают свою эффективность", - сообщили в правительстве региона.