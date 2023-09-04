В Новосибирском военном училище в обучение курсантов внедрили опыт применения БПЛА в СВО

В училище также сообщили, что дополнительно во внеучебное время с курсантами проводятся факультативные занятия по БАС

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Новосибирское военное высшее командное ордена Жукова училище (НВВКУ) усилило подготовку по изучению курсантами беспилотных авиасистем (БАС), исходя из опыта спецоперации на Украине - в начавшемся учебном году в вузе открыли аудитории, оснащенные новым оборудованием. Об этом рассказал ТАСС замначальника Училища по учебной и научной работе полковник Дмитрий Волоткович.

"К началу учебного года оборудовано два новых учебных класса, посвященных либо FPV-дронам, либо моделированию и созданию других беспилотных авиационных систем с хорошей аппаратурой и приспособлениями. <...> Специальная военная операция дала толчок к развитию, но и ранее, только в меньшем объеме, беспилотные системы изучались курсантами при подготовке", - сообщил Волоткович.

По его словам, дополнительно во внеучебное время с курсантами проводятся факультативные занятия по БАС. Кроме того, подготовкой желающих в сфере БАС занимается общественная организация по развитию тактических дисциплин "Звезда", открытая на базе училища при поддержке областного правительства осенью прошлого года.

НВВКУ - одно из ведущих военно-учебных заведений России. Основано в 1967 году как Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Нынешнее название получило в 2004 году. Среди выпускников училища - более 50 генералов, а также видные ученые, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации, военные педагоги, писатели, артисты, телевизионные работники.