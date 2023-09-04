Омская ТЭЦ-5 устранила причину загрязнения атмосферы золой

Это произошло после вмешательства прокуратуры из-за массовых жалоб со стороны местных жителей

ОМСК, 4 сентября. /ТАСС/. Компания ТГК-11, которой принадлежит крупнейшая ТЭЦ Омска, устранила причину разноса золы. Это произошло после вмешательства прокуратуры из-за масовых жалоб со стороны жителей города и близлежащих поселений, сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова.

"Поводом для проведения проверки послужили обращения граждан, а также сообщения СМИ о загрязнении атмосферного воздуха и земельных участков золой. <…> После прокурорского вмешательства АО "ТГК-11" проведены мероприятия по пылеподавлению одной из секций золоотвала ТЭЦ-5 - закрытию всей площади зольных пляжей глиной, суглинком", - рассказала Булихова.

Она отметила, что причиной загрязнения атмосферы стало недостаточное смачивание золошлаковых отходов, которые разлетались при порывах ветра. Руководителю ТГК-11 внесли представление, предприятие оштрафовали на 80 тыс. рублей.

В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе визита в Омске в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место.