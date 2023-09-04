В России появилась горячая линия для пострадавших от отключения дилеров от ПО BMW и Audi

Они могут обратиться по номеру 8 800 101 43 32 или через Telegram-бот @souztg_bot

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Координационный совет по развитию и безопасности электронной торговли при Общественной палате РФ создал горячую линию для защиты прав тех, кто пострадал от решения руководства автокомпаний BMW и Audi отключить от своего программного обеспечения (ПО) российских дилеров. Об этом ТАСС заявил председатель совета, глава Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.

"Наши автолюбители считают поведение таких компаний, как BMW, Audi, Mercedes и других хамством. То, что они отключили часть электронных сервисов, за которые были заплачены деньги, перестали оказывать гарантийное обслуживание, никак иначе как жульничеством не назвать. Для защиты прав и интересов российских граждан мы в рамках деятельности Союза электронной торговли запустили Telegram-бот и федеральную горячую линию. Те, кто готов подписать коллективный иск к этим корпорациям, могут позвонить в любое время. Уверен, что они компенсируют нашим гражданам трудности, с которыми они столкнулись по неисполнению своих обязательств со стороны автокомпаний", - сказал Волков.

По его словам, сейчас при участии координационного совета готовится коллективный иск к автопроизводителям, отозвавшим программное обеспечение.

"Очевидно, что решение суда будет на нашей стороне. И после этого для данных иностранных компаний российский рынок будет закрыт до момента, пока они не удовлетворят требования по решению суда. Для восстановления прав наших граждан в данной проблематике Союз электронной торговли выделил группу юристов и специалистов кол-центра для принятия звонков и сообщений на Telegram-бот. Приглашаем владельцев автомобилей присоединиться к коллективному иску, организованному нами, если функционал автомобиля был ограничен, либо его обслуживание и сервис", - заключил Волков. Он подчеркнул, что пострадавшие могут обратиться по номеру 8 800 101 43 32 или через Telegram-бот @souztg_bot.

Ранее сообщалось, что немецкие автопроизводители Audi (входит в состав концерна Volkswagen), BMW и Мercedes-Benz ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению.