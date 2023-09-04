В Иркутске открыли мемориал в честь 46 медиков, погибших в период борьбы с коронавирусом

Общественные активисты также предложили губернатору Игорю Кобзеву установить памятную дату, посвященную медицинским работникам

ИРКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Мемориал в память о медиках, погибших в пандемию коронавируса, открыли в Иркутске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Приангарье вирус унес жизни 46 медицинских работников, в том числе трех руководителей крупных медучреждений.

"Открываем мемориал, посвященный медикам, которые отдали свои жизни в борьбе с коронавирусом. <…> 46 человек навсегда останутся в памяти своих коллег и пациентов. 19 врачей, 18 медсестер и фельдшеров, 6 человек немедицинского персонала. А еще 3 главных врача: Игорь Васильевич Ушаков из Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра, Геннадий Владимирович Гвак был главным врачом Иркутской областной детской клинической больницы, Нина Андреевна Долженицына руководила Областным кожно-венерологическим диспансером", - написал Кобзев.

Мемориал представляет собой большую белую плиту с надписью "Служа другим, сгораю сам" на кириллице и латыни - главном языке медиков.

Общественники предложили губернатору установить в регионе памятную дату, посвященную медикам. Этим днем предложено сделать 4 сентября. Также планируется расширить мемориальный комплекс аллеей, на которой будет 46 деревьев.

О пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила в январе 2020 года, о ее окончании - в мае 2023 года.