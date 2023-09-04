В Австралии срочно эвакуируют заболевшего участника полярной экспедиции из Антарктиды

Он "из-за быстро развивающегося заболевания нуждается в специальной медицинской помощи", сообщил телеканал 9News

СИДНЕЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Австралии проводят срочную эвакуацию заболевшего сотрудника национальной антарктической станции. Об этом сообщил телеканал 9News.

По его данным, антарктический научный ледокол RSV Nuyina покинул порт Хобарта, отправившись к исследовательской станции Кейси (расположена в заливе Винсенес, в 3,8 тыс. км к югу от Перта). Там судно должно забрать в Австралию участника полярной экспедиции, который "из-за быстро развивающегося заболевания нуждается в специальной медицинской помощи". "Благополучие сотрудников остается нашим высшим приоритетом, а потому корабль и его бортовые вертолеты были быстро подготовлены и выдвинулись для эвакуации", - сказал пресс-секретарь Австралийского антарктического дивизиона (AAD).

Также в AAD отметили, что семья заболевшего участника экспедиции остается на связи с ним и в курсе всех действий организации. "Остальной персонал австралийских полярных станций здоров и находится в безопасности", - уточнили в дивизионе.

Австралийский антарктический дивизион - подразделение федерального департамента окружающей среды. На базе трех полярных и двух островных станций организация реализует научные программы и исследовательские проекты по изучению Антарктиды и омывающих ее морей. Крупнейшая круглогодичная научно-исследовательская антарктическая станция Австралии с командой 70 человек летом и 20 зимой - это станция Дэвис. Она также является официальной столицей Австралийской антарктической территории.