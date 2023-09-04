Охлобыстин назвал новые территории сердцем России

Там формируется новая история, добавил актер

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Новые территории РФ, по мнению писателя, актера и сценариста Ивана Охлобыстина, являются сердцем России, где формируется новая история.

"Там [на новых территориях РФ] сейчас сердце России, там сейчас формируется новая история, новый генофонд, новое понимание нации, там формируется все", - сказал Охлобыстин в интервью ТАСС.

Выступления российских артистов там актер считает необходимыми. "Им это не для того, чтобы веселиться, а чтобы понимать, что их не оставят", - отметил он.