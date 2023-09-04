В Тернопольской области полиция оцепила женский монастырь УПЦ

По данным Союза православных журналистов, силовики пускают людей на территорию обители только по паспорту

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области на западе Украины, чтобы закрыть обитель и выселить монахов. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

По его данным, полиция оцепила монастырь и пропускает людей на территорию обители только по паспорту. СПЖ опубликовал фотографию с полицейскими, которые стоят у входа в одно из зданий монастыря, а также видео с большим количеством служебных машин правоохранителей.

Союз также разместил в своем Telegram-канале заявления монастыря УПЦ, согласно которому он находится на этой территории уже 32 года. Последний договор аренды между монастырем УПЦ и Кременецко-Почаевским государственным историко-архитектурным заповедником был заключен в 2018 году на пять лет, его срок действия истек 3 сентября 2023 года. Еще 1 августа монастырь обращался к министерству культуры с просьбой продлить аренду на пять лет, однако ответ так и не поступил. В своем заявлении УПЦ также просила заповедник не выселять организацию до перезаключения договора аренды, для чего монастырь сделал все возможное.