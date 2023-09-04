В Москве в Северном Бутове построят учебный корпус на 1,5 тыс. мест

В составе корпуса предусмотрены школа на 1,1 тыс. мест и детский сад на 350 мест

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Учебный корпус, в состав которого войдут школа и детский сад, планируется построить на юго-западе Москвы в рамках реализации адресной инвестиционной программы. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"В составе учебного корпуса предусмотрены школа на 1,1 тыс. мест и детский сад на 350 мест. Суммарная поэтажная площадь объекта составит 31,3 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова председателя ведомства Анастасии Пятовой.

В пресс-службе уточнили, что новый образовательный объект будет располагаться по адресу: ул. Феодосийская, вл. 1/2 (ЮЗАО). Он будет возведен в рамках адресной инвестиционной программы.