4 сентября, 06:19

В Москве в Северном Бутове построят учебный корпус на 1,5 тыс. мест

В составе корпуса предусмотрены школа на 1,1 тыс. мест и детский сад на 350 мест

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Учебный корпус, в состав которого войдут школа и детский сад, планируется построить на юго-западе Москвы в рамках реализации адресной инвестиционной программы. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"В составе учебного корпуса предусмотрены школа на 1,1 тыс. мест и детский сад на 350 мест. Суммарная поэтажная площадь объекта составит 31,3 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова председателя ведомства Анастасии Пятовой.

В пресс-службе уточнили, что новый образовательный объект будет располагаться по адресу: ул. Феодосийская, вл. 1/2 (ЮЗАО). Он будет возведен в рамках адресной инвестиционной программы. 

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