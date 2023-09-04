В Сочи закрыли пляжи из-за непогоды

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили, что реки находятся в берегах

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Пляжи закрыли в Сочи из соображений безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиям. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе мэрии города-курорта.

"Пляжи закрыты", - сообщили в пресс-службе.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ТАСС уточнили, что по состоянию на утро понедельника реки в Сочи находятся в берегах.

Также из-за сильных осадков и шквалистого ветра временно закрыли в Сочи дендрологический парк "Дендрарий", сообщается в Telegram-канале Сочинского национального парка.

Накануне на территории Сочи объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют на понедельник сильные дожди, ливни с градом, порывы ветра могут достигать 20 - 25 м/с. На реках возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Также есть риски схода селевых потоков.