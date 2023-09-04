В Приамурье три сельские школы обязали ввести должности узкопрофильных педагогов

Суд постановил ввести в штатное расписание учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда и психолога для детей с инвалидностью

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Благовещенский районный суд в Амурской области обязал три сельские школы ввести должности учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога) и психолога для детей с инвалидностью. Об этом сообщается в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

"Установлено, что в образовательных учреждениях Благовещенского муниципального округа отсутствовали узкопрофильные специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога) и психолога. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на общеобразовательные учреждения - Грибская СОШ, Чигиринская СОШ, Марковская СОШ обязанности ввести в штатное расписание должности узкопрофильных специалистов учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда с учетом особенностей обучающихся", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Благовещенского района выявила в этих школах нарушения прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования. По решению суда исковые требования прокурора Благовещенского района были удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.