Львова-Белова открыла в Херсонской области штаб гуманитарной акции "Детям - в руки"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка обсудила с родителями вопросы покупки недвижимости и компенсации аренды жилья для многодетных семей, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 4 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Херсонскую область и поучаствовала в открытии штаба гуманитарной акции "Детям - в руки". Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Херсонскую область с рабочим визитом посетила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Совместно с заместителем губернатора Херсонской области Татьяной Кузьмич и уполномоченной по правам детей в Херсонской области Натальей Тищенко Мария Алексеевна приняла участие в открытии херсонского штаба гуманитарной акции "Детям - в руки" и провела встречу с двенадцатью многодетными семьями из Херсонской области", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что омбудсмен обсудила с родителями вопросы покупки недвижимости и компенсации аренды жилья для многодетных семей. Помимо этого, добавил он, каждой семье в качестве гуманитарной помощи переданы продуктовые наборы и школьные рюкзаки.

Врио губернатора отметил, что также Львова-Белова приняла участие в воссоединении семьи - мальчик, находившийся на государственном попечении в Скадовске, передан бабушке с Украины. Кроме того, омбудсмен поучаствовала в создании комиссии, которая будет заниматься делами по надзору за беспризорными и несовершеннолетними детьми в регионе.