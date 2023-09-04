В рамках Московского урбанфорума пройдут музыкальные шоу В "Зарядье"

Вход на мероприятия свободный

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Два музыкальных шоу пройдут 5 и 8 сентября в большом амфитеатре парка "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума, об этом сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.

"В большом амфитеатре парка "Зарядье" состоятся два музыкальных шоу в рамках Московского урбанистического форума. 5 сентября гостей ждет премьера шоу "История киномузыки российской". Камерный оркестр и творческий коллектив исполнителей Nansi & Sidorov расскажет о музыкальной истории нашей страны. <…> 8 сентября театр "Плейбэк" представит интерактивную музыкальную композицию. Особенность шоу в том, что в нем нет привычных рамок и ограничений жанра. Зрители станут сценаристами и полноценными участниками действия", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что вход на музыкальные мероприятия свободный.

"Большая фестивальная программа в парке "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума продлится до 10 сентября. Все дни начиная с 4 августа для москвичей и гостей столицы здесь проводят множество культурных, образовательных и спортивных мероприятий, кинопоказов, шоу артистов и танцевальных мастер-классов", - процитировали в материале руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.