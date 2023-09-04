Директор Московского зоопарка рассказала о восстановлении панды Диндин после родов

По словам Светланы Акуловой, животное не забывает о детеныше, всегда придерживая его второй лапой

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Панда Диндин из Московского зоопарка не ела ничего за несколько дней до родов. Сейчас она восстанавливается, ест с большим аппетитом, рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

"За несколько дней до родов Диндин не ела вообще. Потом понемногу восстанавливалась, начиная есть с самых молодых листочков бамбука и мягких ростков. Теперь уже ест более полноценно и с большим аппетитом", - сообщила она в своем Telegram-канале.

Акулова добавила, что Диндин никогда не забывает о детеныше, всегда придерживая его второй лапой. "Но молодой маме тоже нужен отдых", - отметила директор зоопарка.

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке.

Две большие панды - самец по имени Жуи и его подруга Диндин - были доставлены в Москву 29 апреля 2019 года. Они стали пятой и шестой пандой, когда-либо "гостивших" в России. Жуи родился 31 июля 2016 г. в городском округе Яань (провинция Сычуань) в Центре по защите и изучению больших панд. Диндин родилась 30 июля 2017 г. на другой базе этого центра - в районе Волун в той же провинции.