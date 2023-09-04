Более 11 тыс. человек стали участниками экскурсий во флагманском центре ГКБ №15 в Москве

Желающие смогли поучаствовать в триаже приемного отделения, зайти в операционную, осмотреть оборудование и изучить медицинский вертолет

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Цикл эксклюзивных открытых экскурсий прошел во флагманском центре городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве, его участниками стали свыше 11 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве идет активная модернизация здравоохранения по всем направлениям. Особое внимание мы уделяем обновлению медицинской инфраструктуры. В этом году начинает формироваться сеть флагманских центров больниц. Один из них - в ГКБ №15 им. О. М. Филатова - готовится к открытию. Чтобы наглядно познакомить москвичей с тем, что из себя представляет современная цифровая клиника, погрузить их в процесс спасения жизни с точки зрения медика и приобщить к достижениям инновационной медицины, мы запустили проект эксклюзивных открытых экскурсий в московские больницы. Впервые все желающие смогли поучаствовать в триаже приемного отделения, зайти в операционную по стопам хирурга, осмотреть суперсовременное оборудование, зайти в машину скорой помощи и изучить медицинский вертолет", - сказала Ракова.

Она добавила, что открытые экскурсии - это уникальная возможность узнать, как спасают жизни в современных клиниках, как построена работа внутри больницы. У всех посетителей была возможность узнать о цифровых возможностях больницы, зайти в высокотехнологичную гибридную операционную, реанимацию и противошоковые залы, увидеть вертолет санавиации, машины скорой помощи и уникальное медицинское оборудование.

По словам Раковой, строительство флагманского центра больницы имени О. М. Филатова велось около трех лет. Скоро здесь начнется прием первых пациентов.