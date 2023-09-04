Собянин: первый технологический конкурс инноваций "Зеленая Москва" проведут в октябре

Лучшие проекты пройдут тестирование и могут быть внедрены на предприятиях и в городе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на первый технологический конкурс инноваций "Зеленая Москва" пройдет в столице до 8 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Начинаем прием заявок на первый технологический конкурс инноваций "Зеленая Москва". Приглашаем российские стартапы, создающие решения и технологии в области защиты окружающей среды. Агентство инноваций Москвы принимает анкеты до 8 октября", - написал мэр.

Он уточнил, что партнерами конкурса являются российские компании "РТ-инвест", "РЖД", "МТС", "НЛМК" и корпорация "Экополис". "Они заинтересованы в решениях для умной сортировки отходов, возобновляемой энергии, очистительного оборудования, технологий 5G в области экологии, технологий для умного города. Лучшие проекты пройдут тестирование и могут быть внедрены на предприятиях и в городе", - отметил Собянин.

Всего за два года Москва провела 26 технологических конкурсов в разных сферах. Стартапы привлекли около 1,3 млрд рублей, заключил мэр.