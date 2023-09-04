Около 2 тыс. москвичей стали участниками проекта "Стажировки" центра "Моя карьера"

Участники, прошедшие стажировку, получили стипендию, а также персональную характеристику, которая станет конкурентным преимуществом при устройстве на первую работу

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет стали участниками проекта "Стажировки" специализированного центра занятости "Моя карьера" в Москве. Они могли выбрать одну из 200 профессий, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Стажировки для подростков - это первый серьезный опыт погружения в настоящий рабочий процесс. За время реализации летнего проекта около 2 тыс. ребят оценили выбранное направление, приобрели практический опыт, получили новые знания и заработали первые деньги. Юные москвичи трудились в государственных и коммерческих организациях столицы, при этом каждый мог выбрать одну из 200 профессий. Они попробовали себя в роли архитекторов, экономистов, инженеров, аналитиков, воспитателей, журналистов, smm-специалистов, юристов, фотографов, флористов и садоводов, ветеринаров, экологов, вожатых и аниматоров. За каждым подростком закрепили наставника от площадки и куратора центра "Моя карьера". Помимо уникального опыта, все участники, прошедшие стажировку, получили стипендию, а также персональную характеристику, которая станет конкурентным преимуществом при устройстве на первую работу", - рассказала Ракова.

Она добавила, что также в этом году по решению мэра Москвы Сергея Собянина к проекту впервые присоединились дети из семей участников СВО. В проекте "Стажировки" принимали участие юные москвичи в возрасте от 14 до 18 лет. Каждый участник работал по четыре часа в день в течение трех недель. За это время под руководством опытных наставников юные горожане успели познакомиться с тонкостями работы по выбранному направлению, в их числе социальная сфера, культура и искусство, образование и наука, строительство и архитектура, транспорт, информационные технологии, ЖКХ, энергетика, сельское хозяйство, экология, туризм. Участники проекта трудились на различных площадках работодателей столицы, среди них - Московский метрополитен, ВДНХ, "Мосгаз", "Мослифт", "Мосреставрация", "Мосприрода", а также центры госуслуг "Мои документы", музейно-выставочные пространства, спортивные центры, парки, библиотеки, территориальные центры социального обслуживания и управы районов.

По словам Раковой, на период прохождения стажировки с каждым участником заключили договор. За стажером закрепили куратора центра "Моя карьера" и наставника со стороны работодателя. Все участники, прошедшие стажировку, получили стипендию в размере 24 801 рубля.