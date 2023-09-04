Большинство опрошенных молдаван считает, что их страна движется в неверном направлении

Самыми большими проблемами респонденты назвали бедность, неуверенность в будущем детей и высокие цены, свидетельствуют результаты исследования "Барометр общественного мнения"

КИШИНЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Примерно две трети молдавских граждан полагают, что проевропейское правительство страны придерживается неверного политического курса. Об этом свидетельствуют представленные в понедельник результаты исследования "Барометр общественного мнения", которое провел Институт маркетинга и социологических опросов Молдавии при финансовой поддержке Фонда Сороса (созданный американским миллиардером Джорджем Соросом фонд "Открытое общество" признан нежелательной организацией в РФ).

Так, 57,8% (в ноябре 2022 года - 65%) участников исследования считают, что страна движется в неверном направлении, 32% (в ноябре 2022 года - 24,3%) назвали курс правильным, а остальные затруднились ответить. Самыми большими проблемами респонденты назвали бедность (24,4%), неуверенность в будущем своих детей (16,1%) и высокие цены (15,2%).

Опрос проводился с 9 по 22 августа, в нем приняли участие 1 215 жителей разных регионов Молдавии. Погрешность оценивается в 3%.