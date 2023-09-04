Кабмин планирует в 2024 году запустить систему мониторинга госстроек

Разработчиком соответствующего проекта выступил Минстрой

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ с 2024 года планирует внедрить систему мониторинга строительства для объектов с бюджетным финансированием. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Предполагается, что мониторинг будет организован в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" с 1 января 2024 года", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что речь идет об организации системы мониторинга объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых осуществляется полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета. Разработчик - Минстрой России.

Электронный бюджет - единая система управления государственными и муниципальными финансами РФ с применением информационных и телекоммуникационных технологий.