В жилом комплексе на севере Москвы появится филиал колледжа информационных технологий

Филиал рассчитан на обучение 400 студентов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Филиал колледжа информационных технологий появится на территории жилого комплекса, расположенного на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Новый филиал рассчитан на одновременное обучение 400 студентов. Пространство будет отвечать всем требованиям к организации инновационных пространств для будущих IT-специалистов. Внутри запроектировано 10 аудиторий, которые смогут трансформироваться под проведение лекций и практических занятий по различным направлениям", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В колледже будут проходить занятия по информационным технологиям, разработке игр, маркетингу и коммерции, дизайну, кинопроизводству, информационной безопасности и системном администрировании.

"Общая площадь встроенного образовательного объекта составит 1 тыс. кв. м. Открытие учебного заведения запланировано на сентябрь 2024 года", - привели в материале слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Данный жилой комплекс уже заселен, он расположен в Тимирязевском районе столицы. Он включает в себя три корпуса общей площадью 117 тыс. кв. м. На прилегающей территории обустроены спортивная и игровая площадки. На первых этажах домов открыты супермаркет, кафе, салон красоты, фитнес-центр и другие объекты социально-бытовой и коммерческой инфраструктуры.

"Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно говорил о важности создания в строящихся жилых комплексах развитой инфраструктуры. Это важно не только с точки зрения обеспечения жителей всеми необходимыми услугами и созданием новых рабочих мест, но и с точки зрения реализации концепции "город в городе", когда люди живут и работают в границах одного жилого комплекса", - добавила Пятова.