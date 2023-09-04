Польша начала выдавать Украине мужчин, покинувших страну после начала СВО

Согласно данным польской погранохраны, после 24 февраля 2022 года в Польшу въехали около 2,87 млн граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Польши начали выдавать украинским властям мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

По данным издания, Польша на основании соглашения с Украиной уже выдала граждан этой страны, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

Согласно данным польской погранохраны, после 24 февраля 2022 года в Польшу въехали около 2,87 млн граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Обратно за минувшие 1,5 года вернулись около 2,8 млн.

Как пишет Rzeczpospolita, после пересечения польско-украинской границы из учета могли выпасть около 80 тыс. украинцев. "Это значительное число для Украины, потому что этих людей можно мобилизовать и укрепить ряды наших вооруженных сил, усилив тем самым нашу оборону и безопасность", - цитирует газета слова представителя президента Украины в Раде, члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

По его словам, украинская прокуратура может при помощи международных ордеров на арест начать преследование украинских граждан за рубежом, так как многие уклонисты покинули страну либо при помощи взяток пограничникам, либо через так называемую зеленую границу, где действуют посредники.

"Если мы задержим такого иностранца, например, при простой проверке на дороге, в нашей Национальной информационной системе полиции будет видно, что его разыскивает украинская прокуратура, потому что там фигурируют данные Интерпола. Мы такого человека задерживаем, информируем прокуратуру, а вопрос об экстрадиции решает суд", - пояснил пресс-секретарь польской полиции Мариуш Чарка.

Мобилизация на Украине

24 февраля 2022 года на Украине была объявлена и постоянно продлевается всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами не выходят из дома, чтобы не попасть в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины показательно уволил всех областных военкомов.

Как заявил на минувшей неделе глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия, украинские власти могут обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших Украину по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране пройдет проверка обоснованности выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанных после 24 февраля 2022 года. Кроме того, по его словам, решено пересмотреть систему определения пригодности к службе, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности.