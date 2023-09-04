В чемпионатах "Абилимпикс" за восемь лет приняли участие свыше 90 тыс. человек

В 2023 году он пройдет в Москве с 20 по 23 октября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 90 тыс. человек приняли участие в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". В этом году чемпионат пройдет в Москве с 20 по 23 октября, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания оргкомитета по проведению "Абилимпикса".

"Мы прошли большой путь от разовых мероприятий до формирования целостного движения "Абилимпикс" в виде единой системы профессиональной ориентации, профессионального образования, реабилитации, социализации и трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. За восемь лет количество участников региональных и национального чемпионатов "Абилимпикс" выросло более чем в 80 раз, экспертов - в 27 раз, добровольцев - в 11 раз. Всего в чемпионатах за восемь лет приняло участие свыше 90 тыс. человек и 60 тыс. экспертов", - цитируют в сообщении Голикову.

Чемпионаты "Абилимпикс" проводят в РФ с 2015 года. По данным секретариата, в этом году с марта по июнь в 84 субъектах провели региональные чемпионаты. В них приняли участие 21 549 человек, соревнования прошли по 196 компетенциям, также во всех регионах прошли ярмарки вакансий. Финал регионального чемпионата пройдет в Москве в сентябре, а в октябре при поддержке правительства Москвы на территории московских колледжей организуют соревнования для 16 участников из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

"Национальный чемпионат "Абилимпикс" в этом году пройдет в Москве с 20 по 23 октября 2023 года по 49 основным компетенциям, из них 28 компетенций - на основной площадке в выставочном центре "Гостиный двор" и 21 компетенция - на шести дополнительных площадках московских колледжей. Чемпионат пройдет под девизом "Возможности без границ", - приводят слова вице-премьера.

Как отметила Голикова, в рамках деловой программы состоятся Всероссийская конференция по вопросам инклюзивного образования, форум наставников и экспертов, форум инклюзивных добровольцев. Также будут представлены новейшие технические средства реабилитации.

По ее словам, лучшие практики и методики движения "Абилимпикс" успешно транслируются в систему профессионального образования. Так, на законодательном уровне приняты дополнительные меры, обеспечивающие поступление инвалидов в образовательные организации, - лица, признанные инвалидами I, II или III группы после получения СПО или высшего образования, вправе повторно получить профессиональное образование за счет бюджета.