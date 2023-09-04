Фальков: вузы новых регионов могут гибко подходить к обучению студентов с Украины

Министр науки и высшего образования пояснил, что на первый курс по правилам приема поступить уже нельзя, но можно восстановиться на второй и последующий курсы

ЛУГАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Вузы четырех новых субъектов РФ могут гибко подходить к организации обучения студентов, прибывающих с территории Украины после начала учебного года. Об этом журналистам сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"У нас есть поступление на первый курс, оно происходит на очную форму обучения в установленные сроки. Учебный год начался, соответственно, на первый курс уже по правилам приема поступить нельзя. Но можно восстановиться на второй и последующие курсы. Но плюс, я думаю, что университеты всегда могут гибко подойти. Мы ждем абитуриентов из любых регионов, из любых стран", - сказал он во время посещения Луганского государственного университета имени Владимира Даля.

Он рассказал, что во время посещения республики в прошлом году перед Минобразования ЛНР была поставлена задача создать максимально комфортные условия в вузах для привлечения выпускников школ региона и абитуриентов из других субъектов РФ в высшие учебные заведения республики.

"Мне кажется, нам удается. Потому что за год была проделана большая работа. Обновляется учебно-лабораторное оборудование, появляются новые лаборатории. И это, конечно, совершенно другие возможности для качественного высшего образования. Вопросов и вызовов еще очень много и по материально-технической базе, и по повышению квалификации преподавателей, но первые шаги сделаны. Мы, конечно, будем оказывать всю необходимую помощь для того, чтобы университеты, расположенные в Луганской Народной Республике, были престижными и давали качественное образование", - сообщил Фальков.

По его словам, в вузах ЛНР обновят инфраструктуру, поскольку они "должны быть оснащены по последнему слову науки и техники".