Кириенко и Пасечник поздравили актера ЛНР с присвоением почетного звания

Они также вручили награды некоторым жителям региона

ЛУГАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравили художественного руководителя Луганского академического украинского музыкально-драматического театра Михаила Голубовича с присвоением звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", а также вручили награды некоторым жителям региона. Об этом Пасечник сообщил в Telegram-канале.

"По поручению президента [РФ] Владимира Владимировича Путина с Сергеем Кириенко наградили граждан республики за добросовестный и самоотверженный труд, значительный личный вклад в восстановление и развитие региона. Также лично поздравили художественного руководителя Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной Михаила Голубовича за присвоенное ему звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", - написал глава региона.

17 августа Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ ряда специалистов из разных областей. В тексте документа было указано, что художественному руководителю Луганского академического украинского музыкально-драматического театра Михаилу Голубовичу присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".