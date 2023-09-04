Чернышенко заявил, что практически все российские вузы начали учебный год в очном формате

Исключением стали несколько образовательных учреждений в новых регионах России, отметил вице-премьер РФ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Практически все российские университеты, кроме нескольких вузов в новых регионах РФ, начали учебный год в очном формате, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Начался учебный год, в этом году у нас 1 236 022 первокурсника. Практически все университеты начали учебный год в традиционном, очном формате, исключение составляет ряд вузов в новых субъектах", - сказал он на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По словам Чернышенко, приемная кампания прошла в штатном режиме. Он добавил, что 375 тыс. человек подали в вузы заявления дистанционно, через суперсервис "Поступи в вуз онлайн". Всего в этом году в вузах установлено 626 278 бюджетных мест, из которых 37 089 - в новых регионах. Чернышенко отметил, что количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом увеличилось.

Кроме того, около 8,5 тыс. человек поступили в рамках квоты для участников специальной военной операции и их детей. "Такие ребята у нас есть практически во всех регионах. Многие из них поступили в ведущие вузы страны. Важно отметить, что ряд вузов принял решение о приеме таких абитуриентов сверх установленной квоты за счет собственных средств", - добавил вице-премьер.

Также в российские вузы поступили 104 488 абитуриентов из стран дальнего и ближнего зарубежья, из них 25 тыс. - в рамках квоты правительства, отметил он.