Чернышенко сообщил о зачислении в вузы по квоте около 8,5 тыс. участников СВО и их детей

Некоторые вузы зачисляли таких абитуриентов сверх установленной квоты за счет собственных средств, отметил вице-премьер

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Около 8,5 тыс. участников специальной военной операции и их детей зачислены в российские вузы в рамках отдельной квоты, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что некоторые вузы зачисляли таких абитуриентов сверх установленной квоты за счет собственных средств.

"По поручению президента на обучение зачислены участники СВО и их дети в рамках отдельной квоты - около 8,5 тыс. человек. Такие ребята у нас есть практически во всех регионах, многие из них поступили в ведущие вузы страны. Важно отметить, что ряд вузов приняли решение о приеме таких абитуриентов сверх установленной квоты за счет собственных средств", - сказал Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.