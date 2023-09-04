4 сентября, 08:02,
обновлено 4 сентября, 08:18
Военная операция на Украине

Чернышенко сообщил о зачислении в вузы по квоте около 8,5 тыс. участников СВО и их детей

© ТАСС/ Ruptly

Некоторые вузы зачисляли таких абитуриентов сверх установленной квоты за счет собственных средств, отметил вице-премьер

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Около 8,5 тыс. участников специальной военной операции и их детей зачислены в российские вузы в рамках отдельной квоты, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Он отметил, что некоторые вузы зачисляли таких абитуриентов сверх установленной квоты за счет собственных средств.

"По поручению президента на обучение зачислены участники СВО и их дети в рамках отдельной квоты - около 8,5 тыс. человек. Такие ребята у нас есть практически во всех регионах, многие из них поступили в ведущие вузы страны. Важно отметить, что ряд вузов приняли решение о приеме таких абитуриентов сверх установленной квоты за счет собственных средств", - сказал Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация