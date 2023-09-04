Twitch оштрафовали на 13 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян

Летом 2022 года видеостриминговый сервис оштрафовали на 2 млн рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch, специализирующийся на тематике компьютерных игр, на 13 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы компания Twitch Interactive признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 13 млн рублей", - сказали в пресс-службе суда.

Летом 2022 года Twitch Interactive был оштрафован тем же судом на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

Закон "О персональных данных" обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России. Отказ от выполнения предписаний законодательства может грозить ресурсам блокировкой на территории России.